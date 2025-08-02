В центре Рязани легковушки вылетели на тротуар после ДТП, есть пострадавшие

Авария случилась на улице Ленина. Судя по кадрам, два автомобиля выехали на тротуар после ДТП, одна из легковушек врезалась в столб. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают пожарные, реанимация, полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

В центре Рязани легковушки вылетели на тротуар после ДТП. Об этом 2 августа РЗН. инфо сообщили читатели.

Авария случилась на улице Ленина. Отмечается, что два автомобиля выехали на тротуар после ДТП, одна из легковушек врезалась в столб. Машины получили механические повреждения.

На месте происшествия работают пожарные, реанимация, полиция. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Информация о пострадавших и подробности уточняются.