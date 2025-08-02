Скончался актер Виктор Бутов

Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет 1 августа. Причина смерти не указана. Он родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). На протяжении двух лет состоял в труппе Тбилисского русского ТЮЗа, играл на сцене Театра РОСТА в Царицыно. Фильмография Виктора Бутова насчитывает порядка 10 проектов, в числе которых — фильмы «Побег из тюрьмы», «Вторжение», а также сериал «Моя вторая половинка» и другие.

Скончался актер кино и театра Виктор Бутов, который сыграл Колю в советской ленте «Вторжение». Соответствующая информация опубликована на портале kino-teatr.ru.

Виктор Бутов умер в возрасте 72 лет 1 августа. Причина смерти в публикации не указана.

Он родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области. Окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). На протяжении двух лет артист состоял в труппе Тбилисского русского ТЮЗа, играл на сцене Театра РОСТА в Царицыно.

В фильмографии Виктора Бутова представлено порядка 10 проектов, в числе которых — фильмы «Вторжение», «Побег из тюрьмы», сериал «Моя вторая половинка» и другие.