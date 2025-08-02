Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств

Вычет позволяет вернуть деньги за покупку любых лекарств по рецепту врача и страховые взносы по полису ДМС. Максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 150 000 рублей. Если гражданин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 500 рублей. Чтобы получить налоговый вычет за покупку лекарств, необходимо предоставить рецепт от врача и чек об оплате. Для налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС требуется чек и договор, либо полис.

Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств. Об этом 2 августа сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин агентству «Прайм».

По словам эксперта, можно учесть расходы на лечение себя, родителей, детей, супруга/супруги. Кроме того, вычет позволяет вернуть деньги за покупку любых лекарств по рецепту врача и страховые взносы по полису ДМС.

Балынин напомнил, что максимальный совокупный размер учитываемых расходов (за минусом трат на обучение детей налогоплательщика и дорогостоящее лечение) составляет 150 тысяч рублей. Если россиянин потратил эту сумму, то вернуть он сможет 19 тысяч 500 рублей.

«Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС», — сказал Балынин.

Как уточнил эксперт, чтобы получить налоговый вычет за покупку лекарств, необходимо предоставить рецепт от врача и чек об оплате.

Для налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС требуется чек и договор, либо полис.