Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Населенный пункт Александро-Калиново в ДНР освободили подразделения «Южной» группировки российских войск. По данным оборонного ведомства, Украина потеряла до 150 военнослужащих, три боевые бронемашины, включая бронетранспортер М113 производства США, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.