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Павел Малков: Наши десантники — элита Российской армии!
Губернатор Павел Малков принял участие в мероприятиях, приуроченных к Дню ВДВ. На стадионе «Рязань-Арена» состоялся военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 95 годовщине со дня образования ВДВ. Павел Малков в приветствии подчеркнул значение службы десантников для защиты Родины, их высокий профессиональный уровень, отметив большое уважение к ним в регионе.

Губернатор Павел Малков принял участие в мероприятиях, приуроченных к Дню ВДВ. На стадионе «Рязань-Арена» состоялся военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ», посвященный 95 годовщине со дня образования ВДВ, сообщила пресс-служба облправительства.

Павел Малков в приветствии подчеркнул значение службы десантников для защиты Родины, их высокий профессиональный уровень, отметив большое уважение к ним в регионе.

«Для всех нас 2 августа — особый день. Рязань — столица ВДВ, и мы все гордимся нашими десантниками. С любых высот — в любое пекло! Так говорил о десантниках генерал армии Василий Филиппович Маргелов. Это имя гордо носит наше прославленное училище ВДВ. Его выпускникам по плечу любые задачи — они всегда будут выполнены. Это элита Российской армии, гордость и слава нашего региона. Великая Отечественная война, горячие точки, специальная военная операция — везде наши десантники проявили себя на высоте. Если в бой идут „голубые береты“, значит шансов у врага просто нет!» — сказал Павел Малков.

Видеопоздравление собравшимся направил Командующий Воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский.

«Сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего Верховного Главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей Победы», — подчеркнул он.

В рамках праздника десантникам — участникам СВО вручили государственные и региональные награды. Состоялись показательные выступления по рукопашному бою, прыжки с парашютом, военнослужащие также продемонстрировали эпизод захвата объекта условного противника с применением взрывчатых веществ, экипировку воинов-десантников.

Память военнослужащих, не вернувшихся с боевых заданий, почтили минутой молчания. На площадке перед стадионом работала выставка вооружения и военной техники.