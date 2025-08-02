Опубликован прогноз погоды на 3 августа в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер будет северной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +13…+18°С, днем — +24…+29°С.