Ночью в Рязани произошел пожар
Информация о пожаре на улице Цветной бульвар поступила в 02:01 2 августа. Загорелся нежилой дом. В 4:37 пожар локализовали. Пострадавших нет. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.
Ночью в Рязани произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре на улице Цветной бульвар поступила в 02:01 2 августа. Загорелся нежилой дом. В 4:37 пожар локализовали.
Пострадавших нет. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.