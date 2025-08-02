Ночью в Рязани произошел пожар

Информация о пожаре на улице Цветной бульвар поступила в 02:01 2 августа. Загорелся нежилой дом. В 4:37 пожар локализовали. Пострадавших нет. На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.