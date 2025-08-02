На въезде в Рязань установили флаг ВДВ

Работы по монтажу провели сотрудники МБУ «Дирекция благоустройства города» при содействии ГУП РО «РГРЭС». «Теперь столица ВДВ будет встречать гостей города флагом ВДВ», — отметили в городской мэрии.