На въезде в Рязань установили флаг ВДВ
Работы по монтажу провели сотрудники МБУ «Дирекция благоустройства города» при содействии ГУП РО «РГРЭС». «Теперь столица ВДВ будет встречать гостей города флагом ВДВ», — отметили в городской мэрии.
На въездной стеле со стороны Москвы установлен флаг ВДВ. Об этом сообщила 2 августа горадминистрация.
Работы по монтажу провели сотрудники МБУ «Дирекция благоустройства города» при содействии ГУП РО «РГРЭС».
"Теперь столица ВДВ будет встречать гостей города флагом ВДВ", — отметили в городской мэрии.