Банк России рассказал о новых мошеннических схемах

Отмечается, что злоумышленники маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а сама валюта пока тестируется в пилотном режиме. После сбора персональных данных, как уточнили в регуляторе, жертвам звонят якобы менеджеры и требуют внести депозит на подконтрольные аферистам счета. Кроме того, появилась новая схема с виртуальными картами. Мошенники звонят россиянам и под видом сотрудников банка сообщают о якобы «попытке похищения средств». Затем они убеждают жертву установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.

Банк России рассказал о новых мошеннических схемах. Об этом 2 августа сообщило ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а сама валюта пока тестируется в пилотном режиме.

После сбора персональных данных, как уточнили в регуляторе, жертвам звонят якобы менеджеры и требуют внести депозит на подконтрольные аферистам счета.

Кроме того, появилась новая схема с виртуальными картами. Мошенники звонят россиянам и под видом сотрудников банка сообщают о якобы «попытке похищения средств».

Затем они убеждают жертву установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.