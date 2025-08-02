Банк России рассказал о новых мошеннических схемах
Отмечается, что злоумышленники маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а сама валюта пока тестируется в пилотном режиме. После сбора персональных данных, как уточнили в регуляторе, жертвам звонят якобы менеджеры и требуют внести депозит на подконтрольные аферистам счета. Кроме того, появилась новая схема с виртуальными картами. Мошенники звонят россиянам и под видом сотрудников банка сообщают о якобы «попытке похищения средств». Затем они убеждают жертву установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.
Банк России рассказал о новых мошеннических схемах. Об этом 2 августа сообщило ТАСС.
Отмечается, что злоумышленники маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а сама валюта пока тестируется в пилотном режиме.
После сбора персональных данных, как уточнили в регуляторе, жертвам звонят якобы менеджеры и требуют внести депозит на подконтрольные аферистам счета.
Кроме того, появилась новая схема с виртуальными картами. Мошенники звонят россиянам и под видом сотрудников банка сообщают о якобы «попытке похищения средств».
Затем они убеждают жертву установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.