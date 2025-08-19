Зеленский отреагировал на предложение Путина провести встречу в Москве отказом
Отмечается, что российский лидер высказал эту мысль во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. «Президент Украины, находившийся в то время в Белом доме вместе с европейскими лидерами, ответил „нет“», — сказано в сообщении.
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина провести встречу в Москве отказом. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на Agence France-Presse и его источники.
