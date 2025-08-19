Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла
Отмечается, что 79-летняя Софья Шельменкина заблудилась в лесу 7 августа, когда пошла собирать ягоды. Ее тело обнаружили 16 августа. Артистка 53 года проработала в Нижегородском государственном академическом театре кукол.
Заслуженная артистка России Софья Шельменкина заблудилась в лесу и погибла. Об этом сообщает нижегородский поисковый отряд «Рысь».
Отмечается, что 79-летняя Софья Шельменкина заблудилась в лесу 7 августа, когда пошла собирать ягоды. Ее тело обнаружили 16 августа.
Артистка 53 года проработала в Нижегородском государственном академическом театре кукол.
Фото: официальный сайт Нижегородского театра кукол