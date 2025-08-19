В рязанском музее-усадьбе Павлова провели «Праздник яблока»
Директор музея Наталья Загрина рассказала, что 90 лет назад в этот день Иван Павлов в последний раз прогулялся по тропинке в сад. Она подчеркнула, что детство и юность ученого прошли в Рязани, а позже он переехал в Санкт-Петербург. Однако Павлов тосковал по яблоневому саду, который посадил вместе с отцом. В этот же день отмечается Яблочный Спас. Священнослужитель Борисо-Глебского кафедрального собора освятил Павловский сад, яблоки и гостей музея-усадьбы. На празднике выступили поэтесса Татьяна Анитова, певец Анатолий Ивахин, ученицы детской музыкальной школы № 1 и другие артисты.
В рязанском музее-усадьбе Ивана Павлова в 11-й раз провели «Праздник яблока». Об этом пишет ИД «Пресса».
