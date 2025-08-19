Рязань
В Рязанской области отремонтируют мост через озеро Белое
В Кадомском районе отремонтируют мост через озеро Белое. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязанская область».

Мост находится на автодороге Сасово — Восход — Кадом. Длина объекта — 228 метров.

Работы планируют завершить до конца 2025 года.

«После ремонта мост будет соответствовать современным стандартам безопасности и обеспечит бесперебойное движение транспорта», — написали в посте.

Фото: Telegram-канал «Рязанская область»