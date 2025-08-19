В Рязанской области отремонтируют мост через озеро Белое
Мост находится на автодороге Сасово — Восход — Кадом. Длина объекта — 228 метров. Работы планируют завершить до конца 2025 года. «После ремонта мост будет соответствовать современным стандартам безопасности и обеспечит бесперебойное движение транспорта», — написали в посте.
Фото: Telegram-канал «Рязанская область»