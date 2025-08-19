В Рязани на Северной окружной произошло ДТП
Авария случилась во вторник, 19 августа, на развязке под мостом в Борках. Там столкнулись Toyota Altezza и Land Rover. На кадрах видно, что автомобили перекрыли полосу движения. О пострадавших неизвестно.
В Рязани на Северной окружной произошло ДТП. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил очевидец.
