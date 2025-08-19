В России назвали среднюю пенсию по старости в стране

К началу июля 2025 года средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ. По состоянию на 1 июля средний размер такой пенсии составил 25 098 рублей в месяц. При этом сохраняется разрыв между выплатами работающих и неработающих пенсионеров: у продолжающих трудовую деятельность средняя пенсия — около 22,1 тысяч, у неработающих — примерно 25,8 тысяч, то есть разница составляет 3,7 тысяч. Для сравнения, весной 2025 года этот разрыв был близок к 3,8 тысячам.

