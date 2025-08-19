В небе над Рязанской областью пролетел метеор-грейзер

Кадры сделаны в ночь с 13 на 14 августа в селе Кораблино. Метеороид прошел с севера на юго-восток над сближением Юпитера и Венеры, созвездием «Возничий», звездными скоплениям «Плеяды» и «Гиады» из созвездия Тельца. В ясном ночном небе его было видно 54 секунды. Справка: Метеор-грейзер — это метеороид, который влетает в атмосферу Земли под очень острым углом, почти параллельно ее поверхности. Пролетая сотни километров, метеороид уходит дальше, в космическое пространство, так и не сгорев полностью.

Видео: Борис Мархель.