В небе над Рязанской областью пролетел метеор-грейзер
Кадры сделаны в ночь с 13 на 14 августа в селе Кораблино. Метеороид прошел с севера на юго-восток над сближением Юпитера и Венеры, созвездием «Возничий», звездными скоплениям «Плеяды» и «Гиады» из созвездия Тельца. В ясном ночном небе его было видно 54 секунды. Справка: Метеор-грейзер — это метеороид, который влетает в атмосферу Земли под очень острым углом, почти параллельно ее поверхности. Пролетая сотни километров, метеороид уходит дальше, в космическое пространство, так и не сгорев полностью.
Видео: Борис Мархель.