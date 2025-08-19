В Госдуме предложили освободить от НДФЛ россиян, чьи доходы не превышают 30 тысяч

Отмечается, что документ направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Нужно освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении.