У рязанца конфисковали «Шевроле Лачетти» за повторную пьяную езду
Отмечается, что в октябре 2024 года 31-летний мужчина выпил, сел за руль «Шевроле Лачетти» и проехал по городу. Ранее его привлекали к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Московский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
У рязанца конфисковали «Шевроле Лачетти» за повторную пьяную езду. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
