Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского
После встречи с европейскими лидерами Трамп позвонил Путину. В ходе разговора политики высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Трамп позже заявил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского, ее место будет определено позднее. Он подчеркнул, что трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины состоится после встречи Путина и Зеленского. Отмечается, что встреча лидеров может состояться до конца августа.
