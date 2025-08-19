СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ провела пресс-конференцию

Собравшиеся проанализировали ситуацию с реальными доходами граждан и пришли к мнению «несоответствии действительности применяемых Росстатом методик их подсчета». Отмечается, что основная причина «несоответствия данных, предоставляемых Росстатом», реальным доходам граждан заключается в том, что Федеральная служба государственной статистики напрямую подчинена Министерству экономического развития. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предложила переподчинить эту структуру Правительству или Президенту РФ.

Во вторник, 19 августа, в Рязани в библиотеке имени Горького в Рязани прошла региональная пресс-конференция партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ «Зарплаты и пенсии: рост в статистике, падение в реальности». Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения.

«По официальной статистике , которую нам дает Росстат, у нас официальная зарплата практически достигла 100 тысяч рублей в среднем по стране. Но для большинства граждан нашей страны эта цифра звучит как насмешка, потому что они видят совершенно другое. Эта цифра учитывает, естественно, зарплаты топ-менеджеров нефтегазового сектора, учитывает зарплаты, например, руководителей медицинских учреждений. В связи с этим хочется обратиться к Росстату: прекратите жить в виртуальной реальности, спуститесь на землю. Дайте нам цифры по регионам, по конкретным профессиям, и тогда мы будем понимать реальную ситуацию», — отметил депутат партии Григорий Парсентьев.

По мнению парламентария, основная причина «несоответствия данных, предоставляемых Росстатом», реальным доходам граждан заключается в том, что Федеральная служба государственной статистики напрямую подчинена Министерству экономического развития. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предложила переподчинить эту структуру Правительству или Президенту РФ.

Партийцы заявили, что «в России должна быть сформирована новая экономическая политика — экономика высоких зарплат. «

"Говоря конкретно о зарплатах, мы имеем статистику. С 2001 по 2013 год у нас реальный рост доходов населения. Но у нас на этом фоне до 10% рост ВВП, у нас инфляция скатывалась к цифрам, о которых сейчас только мечтает Центральный банк. Но начиная с 2013 года реальные доходы населения перестали расти. Номинально росли, реально — нет. Нельзя обеспечивать технологический суверенитет дешевой оплатой труда. Так не бывает. Говоря о том, что нужно формировать новую экономическую политику, мы начинаем с цели. Целью новой экономической политики должно быть, прежде всего, качество жизни», — заявил спикер.

Также на конференции поднималась тема диспропорции в заработных платах россиян: часто специалисты с высшим образованием, в том числе врачи и учителя, выполняющие сложную и ответственную работу, получают в разы меньше, чем люди, которые занимаются гораздо более простым ремеслом, например, упаковывают продукцию в коробки на складах или занимаются доставкой продуктов.

«Эти примеры показывают колоссальные диспропорции в уровнях заработных плат в тех отраслях, которые необходимы для обеспечения технологического суверенитета и выживания нации — это образование и здравоохранение. И в то же время мы допускаем высокие заработные платы там, где абсолютно неквалифицированный труд, который можно заменить просто за счет роботизации. У нас никак не поощряется повышение квалификации наших сотрудников через заработную плату. Это катастрофическая ситуация», — подчеркнул Парсентьев.

Он также обратил внимание на «культурный голод россиян, утолить который они не могут из-за низких зарплат, которых не хватает на посещение музеев, театров, концертных залов».

«Цены на выставки, концерты, спектакли для пенсионеров и родителей с детьми фактически запретительные. Культура и искусство стали недоступны народному большинству. Среднюю пенсию разделите на 30 дней — у вас получится 800 рублей в день. На эти деньги пенсионер должен питаться, оплачивать коммунальные платежи, покупать лекарства, приобретать одежду и обувь, ходить в театры, если сможет, в музеи, путешествовать по стране и за рубеж. Реально ли это? Вопрос риторический.

Существуют стандарты оценки уровня жизни, которые позволяют определить социально-экономическую структуру общества в зависимости от покупательной способности, то есть количества товаров и услуг, входящих в прожиточный минимум, которые потребители могут приобрести на заработную плату.

Один из важнейших аспектов политики заработной платы заключается в том, что для работников, которые имеют полную многодетную или двухдетную семью, заработная плата должны быть тем источником доходов, который не позволял бы им опускаться ниже границы бедности. Не должна адресная социальная поддержка быть инструментом социальной политики для этих семей. Эту функцию должна выполнять заработная плата», — подчеркнул депутат областной думы.

На конференции представили экономически обоснованные пути повышения доходов граждан и предложения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ, многие из которых внесены в Госдуму.

Некоторые предложения партии:

введение в России базового дохода, то есть регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения;

(для реализации этой идеи необходимо кардинально изменить денежно-кредитную политику и направить ее на развитие России, при формировании новой экономической политики целью должно стать качество жизни: положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное — социальная защищенность.)

повышение минимального размера оплаты труда;

увеличение максимальной ставки по прогрессивной шкале подоходного налога с 22 до 35% для тех, кто получает более 500 млн рублей в год;

проведение ежеквартальной индексации пенсий в соответствии с текущей инфляцией;

введение ежегодной выплаты семьям с детьми на покупку школьного набора;

ограничение торговых наценок на продукты питания;

внесение изменений в систему статистического учета.

