Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Рязани
Авария случилась днем 18 августа возле дома № 1 на улице Интернациональной. 28-летняя рязанка, управляя автомобилем LADA Kalina, столкнулась с «ВАЗ-21124» под управлением 64-летнего местного жителя. В результате пострадали 6-летний пассажир автомобиля LADA и 24-летняя пассажирка «ВАЗ-21124». По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась днем 18 августа возле дома № 1 на улице Интернациональной. 28-летняя рязанка, управляя автомобилем LADA Kalina, столкнулась с «ВАЗ-21124» под управлением 64-летнего местного жителя.
В результате пострадали 6-летний пассажир автомобиля LADA и 24-летняя пассажирка «ВАЗ-21124».
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.