Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Рязани

Авария случилась днем 18 августа возле дома № 1 на улице Интернациональной. 28-летняя рязанка, управляя автомобилем LADA Kalina, столкнулась с «ВАЗ-21124» под управлением 64-летнего местного жителя. В результате пострадали 6-летний пассажир автомобиля LADA и 24-летняя пассажирка «ВАЗ-21124». По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.