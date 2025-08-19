Рязанка Любовь Семиохина отпраздновала столетний юбилей
Именинница родилась в областном центре, а позже переехала в Щилово вместе с родителями. В годы Великой Отечественной войны работала на речном флоте, получила звание старшины 1 класса. После войны Любовь Александровна снова вернулась в Рязань, закончила техникум электронных приборов и больше 30 лет проработала на заводе. У юбилярши есть двое детей, двое внуков, правнучка.
Рязанка Любовь Семиохина отпраздновала столетний юбилей. Об этом сообщили в группе Рязанской городской думы ВКонтакте.
