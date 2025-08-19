Рязанцы рассказали о сборе брусники

Необычно богатый урожай вырос в Ермиши. По словам местных жителей, так бывает не каждый год. По словам жителей, брусника не всегда радует богатым урожаем. Но в этом году он именно такой. «В этом году ягоды много, уходить из леса не хочется. Хожу за ней с удовольствием. У меня свои заветные места, но больше ее на болотах. Собирать бруснику легко. За пару часов можно пять ведер нарвать», — поделилась собеседница издания.

Рязанцы рассказали о сборе брусники. Об этом пишет ИД «Пресса».

Фото: Татьяна Михалина.