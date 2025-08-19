Рязанцам рассказали о ходе строительства нового моста через Оку

Место строительства возле села Дубровичи посетили представители регионального минтранса. Отмечается, что в настоящее время на левом берегу Оки рабочие погружают сваи путепровода, возводят насыпь и водопропускные трубы для временной дороги. На правом берегу, рядом с селом Дядьково, построен временный строительный городок и также ведется погружение свай путепровода. В сообщении подчеркнули, что длина будущего путепровода составит 5,8 км.

Рязанцам рассказали о ходе строительства нового моста через Оку. Об этом сообщается в паблике нацпроекта «Инфраструктура для жизни», посвященном его реализации в части дорожного хозяйства в Рязанской области.

