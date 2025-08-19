Рязанцам напомнили порядок действий при обнаружении БПЛА и обломков
В случае, если увидели БПЛА или обломки беспилотника, нужно позвоните по телефону 112 или сообщить через приложение РАДАР. НФ. Подробнее рассказали в коротком информационном ролике региональной антитеррористической комиссии.
