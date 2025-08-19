Рязань
Россиянам рассказали, как определить некачественные шины
Россиянам рассказали, как определить некачественные шины. Об этом 19 августа сообщил RT один из ведущих участников программы развития российского автоспорта SMP Racing, автогонщик Владимир Атоев.

Среди признаков некачественных шин эксперт выделил дефекты, которые можно заметить уже при покупке:

  • неровный рисунок протектора;
  • резких запах резины;
  • разная жесткость.

Также опасными считаются трещины, расслоение протектора, вздутия и пузыри на боковинах шин, а для б/у товара — возраст более пяти-шести лет и следы некачественного ремонта.

Атоев отметил, что использование изношенных, бракованных или некачественно восстановленных шин увеличивает тормозной путь, снижает управляемость и повышает риск ДТП.