Россиянам рассказали, как определить некачественные шины
Среди признаков некачественных шин эксперт выделил дефекты, которые можно заметить уже при покупке: неровный рисунок протектора; резких запах резины; разная жесткость. Также опасными считаются трещины, расслоение протектора, вздутия и пузыри на боковинах, а для б/у шин — возраст более пяти — шести лет и следы некачественного ремонта. Атоев отметил, что использование изношенных, бракованных или некачественно восстановленных шин увеличивает тормозной путь, снижает управляемость и повышает риск аварии.
