Путин и Трамп обсудили прямые переговоры России и Украины во время звонка

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, продолжавшийся около 40 минут, сообщил Юрий Ушаков. В ходе беседы Трамп проинформировал Путина о своих переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Оба президента выразили поддержку прямым переговорам между делегациями России и Украины. В завершение разговора российский лидер поблагодарил Трампа за гостеприимство во время недавней встречи на Аляске. Трамп также поделился информацией о том, что подготовка к встрече Путина и Зеленского уже начата, а за ней последует трехсторонняя встреча с его участием.

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, продолжавшийся около 40 минут, сообщает РБК со ссылкой на помощника российского главы Юрия Ушакова.

В ходе беседы Трамп проинформировал Путина о своих переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Оба президента выразили поддержку прямым переговорам между делегациями России и Украины. «В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. То есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — сказал Ушаков.

В завершение разговора российский лидер поблагодарил Трампа за гостеприимство во время недавней встречи на Аляске. Трамп также поделился информацией о том, что подготовка к встрече Путина и Зеленского уже начата, а за ней последует трехсторонняя встреча с его участием.

Фото: gamejolt