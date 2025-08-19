На трассе М-5 в Пензе «КамАЗ» насмерть сбил женщину
ДТП произошло в 13:27 18 августа на 629-м километре трассы «М5 Урал». По предварительной информации ГАИ, 51-летний водитель «КамАЗа» наехал на 74-летнюю женщину. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
На трассе М-5 в Пензе «КамАЗ» насмерть сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в своих соцсетях.
