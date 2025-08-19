Минобрнауки: бюджетные места в российских вузах заполнены на 98,5%
Бюджетные места в российских вузах заполнены на 98,5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра науки и образования Валерия Фалькова.
По его словам, всего в этом году было выделено 441 988 мест, более 435 тысяч сразу же были зачислены на них.
Абитуриенты чаще всего подавали документы на инженерно-технические специальности. Также высоким спросом пользовались профессии педагогического и медицинского профилей.