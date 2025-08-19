Малков поблагодарил участников ликвидации последствий ЧП на рязанском заводе
Он выразил признательность региональному ГУ МЧС, областным пожарно-спасательным подразделениям, спасателям Ногинского центра и Центроспаса МЧС России, специалистам из Москвы, Минпромторгу России, медикам, психологам и всем, кто оказывал помощь после трагедии. «Ликвидация последствий ЧС на территории предприятия и в поселке Лесной продолжается. Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью начнутся в самое ближайшее время», — подчеркнул глава региона.
Павел Малков поблагодарил участников ликвидации последствий ЧП на заводе в Шиловском районе. Информацию губернатор разместил в своем Telegram-канале.
