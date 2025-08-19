Директора рязанской фирмы осудят за сокрытие 74 млн от налоговой

Директора рязанской фирмы осудят за сокрытие 74 млн от налоговой. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Следствием установлено, что в 2022 году директор фирмы по разработке гравийных и песчаных карьеров фиктивно оформлял сделки о покупке строительных материалов и внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость и прибыль.

В результате организация задолжала более 74 миллионов рублей. На имущество наложили арест, чтобы возместить ущерб.

Уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ направят в Касимовский районный суд после утверждения обвинительного заключения. За преступление грозит до пяти лет тюрьмы.