Аграрии рязанского района намолотили 44 тысячи тонн зерна
В Рязанском районе продолжается уборочная кампания. Об этом сообщает пресс-служба администрация Рязанского муниципального района. По состоянию на 18 августа аграрии обмолотили более 7 600 га озимой пшеницы и получили свыше 44 000 т зерна. Средняя урожайность составила 57 ц/га. Лидирующее место занимает АО «Павловское»: там урожайность — 61 ц/га, с 3 725 га намолочено 22 709 т зерна. СПК «Вышгородский» следует за ним с показателем 60,5 ц/га, с 1 710 га собрано 10 341 т зерна. С начала 2025 года животноводческие хозяйства района произвели 51 488 т молока. Ежедневный надой составляет около 240 т, средний удой на одну корову — 25,2 кг в сутки.
