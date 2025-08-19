40-летний рязанец угнал машину в Ухолове
Отмечается, что в полицию обратился 24-летний местный житель и сообщил, что пропал автомобиль «ВАЗ-2109». Оперативники уголовного розыска узнали, что накануне мужчина приехал на «Жигулях» к дому приятеля, где было организовано застолье. Машина осталась на улице с незапертым салоном, ключ был в замке зажигания. К хищению оказался причастен 40-летний житель поселка Ухолово. Он был одним из гостей.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Похищенный автомобиль изъяли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.