Жителя Скопинского района задержали за выращивание и хранение конопли

По данным полиции, житель рабочего поселка Павелец хранил дома наркотики. На чердаке в его доме нашли стеклянную банку с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в ней хранилось более 200 граммов марихуаны. Выяснилось, что 52-летний местный житель купил семена конопли через интернет, высадил их во дворе, а позже собрал урожай и стал хранить на чердаке. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

