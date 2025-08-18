Зеленский прибыл в Белый Дом на встречу с Трампом

Делегация, сопровождающая президента Украины Владимира Зеленского, прибыла к Белому дому для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В состав украинской делегации вошли: глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса. Несмотря на ожидания по поводу соблюдения дресс-кода, не все члены делегации придерживались формального стиля: Умеров появился в черной рубахе вместо пиджака, а Палиса выбрал военное камуфляжное обмундирование. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что представители Белого дома настоятельно рекомендовали Зеленскому надеть костюм и галстук на встречу с Трампом.