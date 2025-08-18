ВС РФ прорвали оборону ВСУ возле Купянска

В понедельник, 18 августа, российские войска прорвали оборону украинских сил в окрестностях Купянска. Помимо этого, ВС России нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Новоосиново Харьковской области, Петровское в ЛНР и, Среднее, Колодези и Кировск в ДНР.