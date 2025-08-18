В Скопине завершился IX Международный фестиваль гончаров

В Скопине завершился IX Международный фестиваль гончаров. Об этом сообщил Центр развития креативных индустрий региона.

В этом году на праздник приехали около 200 мастеров из 22 регионов России — Крыма, Башкирии, Атлая, Хабаровского и Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Томска и Пензы, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Липецкой и других областей России, а также из Республики Беларусь.

Фестиваль длился три дня, в течение которых проходили конкурсная программа, круглые столы и мастер-классы. Помимо прочего, работали ярмарка, театрализованные экскурсии по музеям и улицам Скопина, многочисленные выставки и квесты.

В организации Фестиваля участвовал Центр развития креативных индустрий. По инициативе правительства региона, проект провели второй год подряд.

«Развитие народных промыслов как креативных индустрий — одна из приоритетных задач региона. Очень радует, что такие встречи стали традиционными. Во-первых, это позволяет мастерам из разных регионов поделиться новостями, опытом и практиками, оценить, как со временем меняется отношение к промыслу, как происходит переосмысление привычных образов и форм, как их привлекают к различным проектам, в том числе к федеральным. А во-вторых, это все-таки, встреча давних друзей и возможность обрести новые знакомства. Такое объединение сил и есть тот смысл, который мы вкладываем в подобные события», — рассказал директор АНО «ЦРКИ» Евгений Кириченко.

Самым насыщенным стал заключительный день фестиваля. 16 августа после мастер-классов на главной площади Скопина состоялась «Битва гончаров». 11 мастеров выполняли задания на гончарном круге, создавали изделия по указанным параметрам за ограниченное время и работали с завязанными глазами. Лучшей, по мнению жюри, стала Олеся Андреева из Владимирской области.

Финалом фестивального дня стало шоу огненных скульптур от династии художников скопинского гончарного промысла Якушкиных-Киселевых. Две глиняные скульптуры — сосуд в виде рыбы и лев, охраняющий город — обжигались прямо посреди площади. На изготовление каждой ушло не менее двух недель. Одна из этих скульптур украсит Рязанскую ВДНХ.