В Рязанской области увеличили тарифы на хранение машин на штрафстоянке

В Рязанской области увеличили тарифы на хранение машин на штрафстоянке. Соответствующая информация содержится в постановлении региональной экономической комиссии от 12 августа.

Согласно документу, тариф на хранение задержанного автомобиля, масса которого не превышает 3,5 тонн, на специализированной стоянке составляет 50,5 рублей/час.

Кроме того, увеличилась стоимость перемещения задержанного автомобиля, массой не более 3,5 тонн. Тариф на данную услугу в Рязани составляет 4119 рублей за одну машину.

За пределами областного центра стоимость может варьироваться: перемещение на расстояние до 20 км включительно — 4119 рублей за транспортное средство; от 21 до 30 км — 4849 рублей; от 31 до 40 км — 5579 рублей; от 41 до 50 км — 6309 рублей; свыше 50 км — 7039 рублей.

Постановление вступило в силу.

Напомним, с 1 января 2025 года тариф на хранение машины, массой до 3,5 тонн, на штрафстоянке составлял 49,5 рублей/час.

Ранее депутаты рязанской областной думы установили дополнительные требования к штрафстоянкам. Согласно изменениям, площадки должны быть оборудованы освещаемой в ночное время вывеской с указанием контактов и адреса уполномоченной организации, а также камерами видеонаблюдения.