Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
19°
Втр, 19
20°
Срд, 20
20°
ЦБ USD 80.02 0.25 16/08
ЦБ EUR 93.71 0.65 16/08
Нал. USD 80.90 / 80.30 18/08 14:21
Нал. EUR 94.70 / 95.33 18/08 14:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 632
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 554
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 819
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 406
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области увеличили тарифы на хранение машин на штрафстоянке
Тариф на хранение задержанного автомобиля, масса которого не превышает 3,5 тонн, на специализированной стоянке составляет 50,5 рублей/час. Кроме того, увеличилась стоимость перемещения задержанного автомобиля, массой не более 3,5 тонн. Тариф на данную услугу в Рязани составляет 4119 рублей за одну машину. За пределами областного центра стоимость может варьироваться: перемещение на расстояние до 20 км включительно — 4119 рублей за транспортное средство; от 21 до 30 км — 4849 рублей; от 31 до 40 км — 5579 рублей; от 41 до 50 км — 6309 рублей; свыше 50 км — 7039 рублей.

В Рязанской области увеличили тарифы на хранение машин на штрафстоянке. Соответствующая информация содержится в постановлении региональной экономической комиссии от 12 августа.

Согласно документу, тариф на хранение задержанного автомобиля, масса которого не превышает 3,5 тонн, на специализированной стоянке составляет 50,5 рублей/час.

Кроме того, увеличилась стоимость перемещения задержанного автомобиля, массой не более 3,5 тонн. Тариф на данную услугу в Рязани составляет 4119 рублей за одну машину.

За пределами областного центра стоимость может варьироваться: перемещение на расстояние до 20 км включительно — 4119 рублей за транспортное средство; от 21 до 30 км — 4849 рублей; от 31 до 40 км — 5579 рублей; от 41 до 50 км — 6309 рублей; свыше 50 км — 7039 рублей.

Постановление вступило в силу.

Напомним, с 1 января 2025 года тариф на хранение машины, массой до 3,5 тонн, на штрафстоянке составлял 49,5 рублей/час.

Ранее депутаты рязанской областной думы установили дополнительные требования к штрафстоянкам. Согласно изменениям, площадки должны быть оборудованы освещаемой в ночное время вывеской с указанием контактов и адреса уполномоченной организации, а также камерами видеонаблюдения.