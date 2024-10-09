Депутаты рязоблдумы одобрили дополнительные требования к штрафстоянкам

Согласно им, все площадки должны быть оборудованы освещаемой в ночное время вывеской с указанием контактов и адреса уполномоченной организации.

На заседании областной Думы в среду, 9 октября, депутаты внесли изменения в региональный закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».

Корректировки устанавливают доптребования к рязанским штрафстоянкам. Согласно им, все площадки должны быть оборудованы освещаемой в ночное время вывеской с указанием контактов и адреса уполномоченной организации. В Рязани на спецстоянках сделают освещения территории ночью, а также обустроят систему видеонаблюдения. Видеоархив будет храниться не менее 10 суток.

Отмечается, что нововведения должны способствовать сокращению спорных ситуаций из-за сохранности транспортных средств.

Ранее губернатор Павел Малков рассказывал о том, что законопроект поможет водителям эвакуированных машин забирать автомобили со штрафстоянки в любое время суток.