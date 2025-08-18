Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 672
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 576
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 838
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 430
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани еще по нескольким адресам отключат холодную воду 19 августа
Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала. ХВС c 11:00 19 августа до 06:00 20 августа не будет по адресам: улица Белякова 1, 1а (МБОУ Школа № 21), 2а, 2, 2 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 6), 3, 4, 5, 6, 6 (МБДОУ Детский сад № 31), 7, 7 (ГБУ РО ГКБ № 10), 7а (МБУДО ДШИ № 9), 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а (МБДОУ Детский сад № 31), 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34; улица Забайкальская 1, 2, 3, 4, 6, 7 (МБДОУ Детский сад № 14), 8, 9, 10, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 12а, 13, 14, 14а (МБУДО ДШИ № 9), 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

