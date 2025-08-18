В Рязани еще по нескольким адресам отключат холодную воду 19 августа
В Рязани еще по нескольким адресам отключат холодную воду 19 августа. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.
ХВС c 11:00 19 августа до 06:00 20 августа не будет по адресам:
- улица Белякова 1, 1а (МБОУ Школа № 21), 2а, 2, 2 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 6), 3, 4, 5, 6, 6 (МБДОУ Детский сад № 31), 7, 7 (ГБУ РО ГКБ № 10), 7а (МБУДО ДШИ № 9), 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 26а (МБДОУ Детский сад № 31), 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34;
- улица Забайкальская 1, 2, 3, 4, 6, 7 (МБДОУ Детский сад № 14), 8, 9, 10, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 12а, 13, 14, 14а (МБУДО ДШИ № 9), 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.