В России прошла встреча представителей финансовой разведки Евразийского региона

В рамках программы «Новое поколение 2025», которая организуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В этом году встреча была посвящена обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.

В ходе произошел обмен опытом создания портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди клиентов банка. Эксперты банка также продемонстрировали различные способы выявления подозрительных клиентов с использованием широкого перечня инструментов.

Участники встречи особенно подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.