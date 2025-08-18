Рязань
В России оценили мнение Трампа по статусу Крыма
Экс-сенатор Ольга Ковитиди высказала мнение, что позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом пишет РИА Новости. Ковитиди подчеркнула, что вопрос Крыма тесно связан с историей России, и для достижения мира на Украине необходимо признать российский статус полуострова. Она отметила, что декларация о государственном суверенитете Украины запрещает стране вступать в военные союзы, включая НАТО. Политик указала на то, что в марте 2014 года в Крыму прошел общенародный референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать эту реальность и продолжает конфликт.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости