В России оценили мнение Трампа по статусу Крыма

Экс-сенатор Ольга Ковитиди высказала мнение, что позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом пишет РИА Новости. Ковитиди подчеркнула, что вопрос Крыма тесно связан с историей России, и для достижения мира на Украине необходимо признать российский статус полуострова. Она отметила, что декларация о государственном суверенитете Украины запрещает стране вступать в военные союзы, включая НАТО. Политик указала на то, что в марте 2014 года в Крыму прошел общенародный референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать эту реальность и продолжает конфликт.

Экс-сенатор Ольга Ковитиди высказала мнение, что позиция президента США Дональда Трампа по статусу Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом пишет РИА Новости.

Ковитиди подчеркнула, что вопрос Крыма тесно связан с историей России, и для достижения мира на Украине необходимо признать российский статус полуострова.

Она отметила, что декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает стране вступать в военные союзы, включая НАТО. Она также напомнила о внеблоковом статусе Украины, закрепленном в Акте о независимости 1991 года. Политик указала на то, что в марте 2014 года в Крыму прошел общенародный референдум, по итогам которого полуостров присоединился к России.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский не желает признавать эту реальность и продолжает конфликт. «Мира хотят все, кроме Зеленского», — заключила Ковитиди.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости