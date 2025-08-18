В России могут запретить госномера с буками АУЕ* и ВОР

Национальный автомобильный союз направил в МВД обращение с просьбой запретить регистрацию госномеров с буквами АУЕ* И ВОР. Активисты считают, что комбинации этих букв нужно изъять из оборота. В НАС заявили, что комбинация таких букв пропагандирует экстремистское движение АУЕ*. Отмечается, что сейчас номера с АУЕ стоят от 65 тысяч до 1,7 млн рублей в зависимости от региона и зеркальности. ВОР — от 185 тысяч до 5 млн рублей. *Арестантское уголовное единство", признано экстремистским движением и запрещено в России

В России могут запретить госномера с буками АУЕ* и ВОР. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, Национальный автомобильный союз направил в МВД обращение с просьбой запретить регистрацию госномеров с буквами АУЕ* И ВОР. Активисты считают, что комбинации этих букв нужно изъять из оборота.

В НАС заявили, что комбинация таких букв пропагандирует экстремистское движение АУЕ*.

Отмечается, что сейчас номера с АУЕ стоят от 65 тысяч до 1,7 млн рублей в зависимости от региона и зеркальности. ВОР — от 185 тысяч до 5 млн рублей.

*Арестантское уголовное единство", признано экстремистским движением и запрещено в России