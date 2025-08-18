В России депутатов Госдумы призвали работать на безвозмездной основе

Депутатов Госдумы призвали работать на безвозмездной основе и пересмотреть ожидания по поводу будущих пенсий. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на председателя партии «Коммунисты РФ» Сергея Малинковича.

Он прокомментировал недавние высказывания парламентария Ирины Родниной, которая заявила, что россияне не должны рассчитывать на большие пенсии и финансовую поддержку от государства, так как власти создают комфортные условия для жизни.

Малинкович, имея 25-летний стаж депутатской работы, отметил, что никогда не получал зарплату, работая на общественных началах. Он предложил вернуться к практике, когда большинство депутатов трудились без оклада, при этом подчеркнув, что некоторым депутатам все же следует оставаться на профессиональной основе.

Политик также указал на недопустимость значительной разницы между пенсиями депутатов и средними пенсиями по стране. Он считает, что пенсия народных избранников должна быть лишь на 20-25% выше средней, а не в три-четыре раза, как это происходит сейчас. По его словам, ветераны труда получают около 30 тысяч рублей, в то время как парламентарии — примерно 300 тысяч, что является вопиющим несоответствием.