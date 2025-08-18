В МЧС рассказали о разборе завалов после ЧП на предприятии в Шиловском районе
На трех тысячах квадратных метров разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим.
