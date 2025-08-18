В компании СДЭК назвали причину массового сбоя в работе

В пресс-службе компании СДЭК сообщили о массовом сбое, произошедшем 18 августа, который был вызван техническими работами. В результате инцидента временно нарушилось функционирование некоторых каналов коммуникации с клиентами. Специалисты компании пояснили, что работы были направлены на улучшение качества и скорости обслуживания, однако в ряде случаев они привели к краткосрочным перебоям. К 12:00 работы завершили, и сервис вернулся к штатному режиму.

