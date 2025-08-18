Рязань
В Госдуме сообщили, что коды верификации должны отправляться в мессенджер Max
Все разовые коды верификации должны отправляться в национальный мессенджер Max. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Александра Ющенко. По его мнению, для того чтобы Max оставался конкурентоспособным на рынке, он должен обладать функционалом, сопоставимым с западными аналогами. Ющенко подчеркнул важность интеграции различных функций, таких как информационные каналы и взаимодействие с другими сервисами. «Работа над тем, чтобы в Max приходили коды верификации, должна идти. Она уже ведется, я думаю, и надо быть уверенным, что данная функция будет представлена», — отметил Ющенко.

