Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область вернется жаркая погода
В самые последние дни августа ожидается резкий температурный скачок. По предварительным расчетам, воздух может прогреться до +25 и даже +30 градусов. Что касается начала осени, то оно обещает быть по-летнему комфортным.
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется жаркая погода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в самые последние дни августа ожидается резкий температурный скачок.
По предварительным расчетам, воздух может прогреться до +25 и даже +30 градусов.
Что касается начала осени, то оно обещает быть по-летнему комфортным.
При этом Тишковец уточнил, что сентябрь не станет очередным летним месяцем, как это было в прошлом году. По его словам, осень лишь с небольшим опозданием вступит в свои права, а средний температурный фон и количество осадков будут близки к многолетней норме.