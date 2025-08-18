Рязань
Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область вернется жаркая погода
В самые последние дни августа ожидается резкий температурный скачок. По предварительным расчетам, воздух может прогреться до +25 и даже +30 градусов. Что касается начала осени, то оно обещает быть по-летнему комфортным.

Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется жаркая погода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в самые последние дни августа ожидается резкий температурный скачок.

По предварительным расчетам, воздух может прогреться до +25 и даже +30 градусов.

Что касается начала осени, то оно обещает быть по-летнему комфортным.

При этом Тишковец уточнил, что сентябрь не станет очередным летним месяцем, как это было в прошлом году. По его словам, осень лишь с небольшим опозданием вступит в свои права, а средний температурный фон и количество осадков будут близки к многолетней норме.