Рязанская область заняла 50 место среди регионов по количеству жителей с высокой зарплатой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в регионе доля работников с заработной платой выше среднего составляет 20,9%.
Возглавляет список ЯНАО, Чукотский автономный округ и ХМАО.