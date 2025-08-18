Рязанке вернут деньги, которые она перечислила мошенникам

Рязанке вернут деньги, которые она перечислила мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту потерпевшей о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, на который пенсионерка перевела денежные средства.

Исковые требования прокурора удовлетворены.